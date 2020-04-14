Ученые нашли лекарство от тяжелой пневмонии при коронавирусе

Адъювантные препараты, назначаемые при гипертензии, заметно снижают риск развития тяжелой пневмонии при коронавирусной болезни.

Помимо основного лекарства против коронавируса, ученые ищут и так называемые адъюванты — дополнительные препараты, которые могут облегчать симптомы или оказывать терапевтическое действие. В Китае провели исследование эффективности адъювантной терапии при тяжелой пневмонии, сопровождающей коронавирус. Туда были включены данные по 564 пациентам, которые проходили лечение с 17 января по 28 февраля. Результаты исследования обнародованы на сайте библиотеки препринтов medRxiv.

У 12,2% рассмотренных случаев больных была тяжелая пневмония, у 7,3% она развилась уже в период госпитализации. Почти у всех пациентов были сопутствующие заболевания. Как показали результаты, неспецифические антивирусные препараты не оказывали значительного влияния на развитие тяжелой пневмонии.

Прием ACEI и/или ARB статистически значимо уменьшал риск развития тяжелой пневмонии. Эти препараты прописывали пациентам с гипертензией, так как обычно они используются для борьбы именно с этим заболеванием. Среди таких пациентов, получавших ACEI/ ARB, тяжелая пневмония развилась всего у 1 из 16 (6,3%), а среди пациентов, принимавших другие лекарства против гипертензии, — у 16 из 49 (32,7%). Для однозначного подтверждения или опровержения терапевтических свойств ACEI/ARB требуются исследования с большим количеством участников.