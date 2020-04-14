Задолженность белорусских организаций выросла с начала года на 4,5%

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 марта текущего года составила 81 млрд 815,5 млн рублей, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 марта составила 2 млрд 990,3 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 2,2%, за январь — выросла на 3,8%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—февраль 2020 года выросла на 3,7% до 1 млрд 141 млн рублей, за январь — снизилась на 2,2%, В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года снизилась на 10,9% (до 9 млрд 983,1 млн), за январь — выросла на 0,2%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 3% и на 1 марта 2020 года составила 8 млрд 156,2 млн рублей, за январь — выросла на 0,2%.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2020 года составила 52 млрд 694,4 млн рублей, или на 3,3% меньше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,9% больше по сравнению с показателем на 1 февраля 2020 года.

Просроченная дебиторская задолженность выросла на 0,6% и на 1 марта текущего года составила 8 млрд 1,3 млн рублей (за январь — выросла на 1,3%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за два первых месяца текущего года снизилась на 11,4% до 818,3 млн рублей. За январь она выросла на 4,3%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 9,3% до 10 млрд 340,5 млн рублей, за январь — выросла на 9,4%.

Дебиторская задолженность на 1 марта 2020 года составила 42 млрд 610,2 млн рублей, или на 3% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 4,3% больше по сравнению с показателем на 1 февраля 2020-го.