Атмосферный фронт принес с Балтики непогоду – ожидается сильный ветер и мокрый снег

/ Общество
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый.

Столбик термометра днем покажет следующие значения:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +4..+6°C;
  • Гомель +7..+9°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +6..+8°C;
  • Минск +5..+7°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности. С советами спасателей можно ознакомиться здесь.
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Тэги: погода

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