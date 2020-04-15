Атмосферный фронт принес с Балтики непогоду – ожидается сильный ветер и мокрый снег

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый.

Столбик термометра днем покажет следующие значения:

Брест +8..+10°C;

Витебск +4..+6°C;

Гомель +7..+9°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +6..+8°C;

Минск +5..+7°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности. С советами спасателей можно ознакомиться здесь.