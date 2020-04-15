Атмосферный фронт принес с Балтики непогоду – ожидается сильный ветер и мокрый снег
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый.
Столбик термометра днем покажет следующие значения:
- Брест +8..+10°C;
- Витебск +4..+6°C;
- Гомель +7..+9°C;
- Гродно +7..+9°C;
- Могилев +6..+8°C;
- Минск +5..+7°C.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности. С советами спасателей можно ознакомиться здесь.