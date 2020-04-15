Трамп остановил финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выплату взносов страны в бюджет Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, «реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом».

На своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме он также рассказал, что мир рассчитывает, что ВОЗ «будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, - самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло».

По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.

Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших к распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.