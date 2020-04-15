Фотофакт. В Дрогичинском районе «Рено» вылетел в канал
Просмотров: 216
Два человека серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Дрогичинском районе.
Как сообщили в ГАИ Брестской области, вечером на трассе М10 граница России — Гомель — Кобрин 39-летний водитель «Рено Эспейс» не справился с управлением на 471-м километре и рядом с деревней Окдемер, вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся в канал.
Водитель и 38-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были госпитализированы в районную больницу.