Фотофакт. В Дрогичинском районе «Рено» вылетел в канал

Два человека серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Дрогичинском районе.

Как сообщили в ГАИ Брестской области, вечером на трассе М10 граница России — Гомель — Кобрин 39-летний водитель «Рено Эспейс» не справился с управлением на 471-м километре и рядом с деревней Окдемер, вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся в канал.

Водитель и 38-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были госпитализированы в районную больницу.