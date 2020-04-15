Министр спорта: мы не видим, что ситуация с COVID-19 может ухудшиться

По мнению министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, в Беларуси сегодня нет оснований принимать жесткие меры по отношению к проводимым соревнованиям.

Как рассказал чиновник в эфире «Беларусь 5», отвечая на вопрос, что будет с чемпионатом Беларуси по футболу (единственный проводимый в Европе), Минспорта и АБФФ ежедневно «отслеживают ситуацию в стране», а также «тесно работаем вместе с Минздравом».

Кавальчук сообщил, что на стадионах проводится комплекс мероприятий.

«Если ситуация будет ухудшаться — сегодня у нас нет предпосылок — то будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или переносе на более поздний срок. Но сегодня такой необходимости нету», — подчеркнул министр.

По его словам, «нет оснований закрыть чемпионат».

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

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