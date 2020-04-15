Немецкие депутаты из-за COVID-19 хотят отказаться от зарплаты

Некоторые депутаты федерального парламента Германии предлагают коллегам отказаться на время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 от зарплаты.

Так, глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених высказал уверенность в том, что «мы отыщем совместное решение».

В свою очередь руководитель фракции Левой партии Дитмар Барч назвал такой шаг символическим и само собой разумеющимся в свете нынешней ситуации, пишет DW .

А председатель фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус считает, что политики «не могут жить по-прежнему, когда многие люди теряют работу или переходят на неполный рабочий день».

Сейчас депутаты бундестага зарабатывают 10 083 евро в месяц. Эта сумма меняется раз в год 1 июля в соответствии с индексом номинальной заработной платы, определяемым Федеральным статистическим ведомством.