Суд вынес приговор учительнице, травмировавшей третьеклассницу

Суд Советского района Гомеля 15 апреля вынес приговор бывшей учительнице гимназии №71, травмировавшей ученицу третьего класса.

Ее обвиняли по статье 153 Уголовного кодекса Беларуси «Причинение легкого телесного причинения».

Суд проходил в закрытом режиме.

Приговор — штраф в 70 базовых величин (1,89 тыс. рублей).

По неофициальной информации, в январе третьеклассница получила травму уха на уроке математики. Мать девочки обратилась в милицию — там признали, что в действиях педагога есть состав преступления по ст. 153 УК, но возбудить в суде дело можно только в порядке частного обвинения. Женщина обратилась в суд, который согласился возбудить дело.

Материальную компенсацию морального вреда и другие выплаты от педагога мать девочки не требовала.

«Весь процесс учитель отказывалась признавать свою вину и утверждала, что это произошло случайно. Поэтому для нас главное, что суд признал ее виновной. Мы не стремились к какому-то конкретному наказанию», — заявила БелаПАН законный представитель ребенка.

Обвиняемая педагог не согласна с приговором и будет его обжаловать. Она отметила, что признавала свою вину частично, и уверена, что девочка сама случайно получила травму уха.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Советский РОВД Гомеля вынес постановление о прекращении проверки по заявлению жительницы областного центра о травмировании учительницей ее дочери. Заявительнице было разъяснено право возбудить в суде дело частного обвинения, поскольку в действиях учительницы есть состав преступления.

В сентябре 2019 года произошел конфликт в гомельской школе № 15. Учительница угрожала ученику 4-го класса партой, оскорбляла его. В результате педагог была уволена, но после вмешательства Александра Лукашенко восстановлена на работе. Вместо учительницы свои места потеряли руководители областного, городского и районного (Новобелицкого) отделов образования.