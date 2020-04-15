Прокурор санкционировал принудительное прохождение коронатеста 12 человек

В Островецком районе прокурор санкционировал принудительное освидетельствование на COVID-19 12 человек.

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Как сообщили в Генпрокуратуре, эпидемиологи района «установили граждан, которые относились к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19».

После того, как 12 из них уклонились от обязательного медосвидетельствования, прокурор Алексей Томченок санкционировал принудительные действия в «отношении проигнорировавших закон граждан».

«Несколько дней эти люди находились под медицинским наблюдением, а впоследствии были изолированы в домашних условиях. Каждому из них вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В пресс-службе надзорного органа БелаПАН уточнили, что речь идет о белорусских гражданах.

Как сообщалось, ранее со стройки БелАЭС под Островцом были госпитализированы 15 россиян, прибывших для монтажа и пусконаладочных работ на АЭС, а также люди, которые с ними контактировали.

«Пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализированы в старое инфекционное отделение. Их контакты госпитализированы в корпус островецкой больницы. Там порядка 100 человек госпитализировано», — сообщил министр здравоохранения Владимир Караник 9 апреля в Палате представителей.

Отвечая на вопрос, почему так много госпитализированных, Караник пояснил: «Они приезжали партиями, должны были находиться на карантине и не общаться между собой. Но, учитывая хлебосольство и радушие, они каждую приезжающую партию радушно встречали, общались друг с другом. Сейчас они все вместе и оказались в больнице».