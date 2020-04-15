Главврач больницы, где был Путин, вылечился от COVID-19

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от COVID-19.

На фото пресс-службы Кремля Денис Проценко крайний слева

На своей странице в соцсети она написал, что два последних теста дали отрицательные результаты.

«Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — сообщил он.

Напомним, коронавирус был обнаружен у специалиста через неделю, как больницу посетил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в России остался лишь один регион, где пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.