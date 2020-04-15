Эксперт: неадекватность властей в нынешней ситуации просто изумляет

Никаких предпосылок для улучшения финансового положения белорусских организаций нет, и оно продолжит ухудшаться.

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По сведениям Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе-феврале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года увеличилось с 1.480 до 1.629 (на 10,1%), их удельный вес — с 22,2 до 24,4%.

Чистый убыток организаций на 1 марта 2020 года составил 774,8 млн рублей против чистой прибыли в 2 млрд 119,1 млн в январе-феврале 2019 года. Убыток до налогообложения составил 467,9 млн (в январе-феврале 2019 года прибыль составила 2 млрд 551,6 млн рублей).

Прибыль от реализации снизилась на 5,3% до 2 млрд 501,3 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 6,8 и 8,4% соответственно (в январе-феврале 2019 года — 7,2 и 9%).

«Чистый убыток почти 800 млн рублей — это даже не первый сигнал, а набат. Когда мы имеем такой убыток еще до коронавирусного обвала, до падения мировой экономики, до самоизоляции. Напомню, за аналогичный период прошлого года имели прибыль в 2,1 млрд рублей. Естественно, это уже нельзя рассматривать как маленький фрагмент, это тенденция, это показатель того, что белорусская экономика вступила в рецессию еще до обвала», — заявил БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.

По его мнению, во втором квартале стоит ждать снижения экономики не на 5-6%, как прогнозировалось ранее, а на 30-35%.

«Если для американской экономики прогнозируется минус 30% по итогам второго квартала, а по итогам года падение на 6-10%, я представляю, что белорусская экономика, которая сильно зависима от российской, от нефтепродуктов, долговой нагрузки, будет нести еще большие потери. «Идеальный шторм» для нашей экономики не закончится даже потерей 10 млрд долларов ВВП и 10 млрд внешней торговли», — отмечает эксперт.

По его мнению, представители Минэкономики «вместо того, чтобы реагировать на убытки организаций и потери целых отраслей, ездят по Оршанскому району и контролируют сроки строительства стадионов и молочно-товарных ферм».

«Надо срочно собирать штаб и вырабатывать способы выхода из ситуации. Неадекватность властей меня просто изумляет, расстраивает и поражает», — сказал Романчук.

При этом он отметил не только убытки предприятий, но и рост задолженности.

«Работа на склад еще больше отразится на финансовых показателях по итогам второго квартала», — отметил экономист.

По словам эксперта, к концу лета кризис затронет и банковскую систему: «Никто не будет обслуживать долги, либо будут объявлены кредитные каникулы, поэтому надо будет капитализировать банки и включать печатный денежный станок».