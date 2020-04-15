Биржа: евро вырос, доллар упал на торгах в среду

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Европейская валюта продемонстрировала рост на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля.

Евро добавил 0,0008 пункта и завершил сессию на рубеже 2,6832 белорусского рубля.

Две другие основные валюты свои позиции сдали:

  • российский рубль: 3,3209 белорусского рубля за 100 российских (-0,0238 пункта);
  • доллар: 2,4506 белорусского рубля (-0,0029 пункта).

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть.

К полудню баррель Brent оценивался в 28,44 доллара, теряя с начала дня почти 4%. На этом фоне стоимость американской валюты выросла до 74 российских рублей за доллар.

Нацбанк Беларуси в своем мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

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Тэги: валюта

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