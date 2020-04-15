Белорусы продолжают умирать от COVID-19
Число умерших от болезни COVID-19 вновь выросло. Теперь их уже 36 человек.
По официальным данным минздрава, зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции. Число новых случаев за сутки составило 447.
68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Как отмечает Минздрав, «умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
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