Подготовка к параду 9 мая идет полным ходом

Белорусские мотострелки продолжают подготовку к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы.

Как сообщили в военном ведомстве, в настоящее время «расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки».

Ожидается, что в составе механизированной колонны пройдут 185 единиц техники. Общая длина колонны составит около двух километров.

В Минобороны отметили, что «отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники».

Среди прочей техники в тренировках участвуют танки — Т-72Б3; бронетранспортеры – БТР-80 и БТР-70МБ1; системы реактивного залпового огня «БелГрад» и «Полонез»; ЗРК «Тор-М2»; автомобили «Богатырь» и «Дракон»; бронетранспортеры «Кайман».