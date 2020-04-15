В четверг Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра Беларусь вновь будет штормить — с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении предупредил Белгидромет.

Как сообщают синоптики, 16 апреля ночью в северозападных регионах, утром и днем на практически по всей стране ожидается усиление ветра порывами 15-22 м/с (днем местами по северу — до 25 м/с).

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: