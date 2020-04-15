В четверг Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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Завтра Беларусь вновь будет штормить — с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении предупредил Белгидромет.

Как сообщают синоптики, 16 апреля ночью в северозападных регионах, утром и днем на практически по всей стране ожидается усиление ветра порывами 15-22 м/с (днем местами по северу — до 25 м/с).

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности сильный ветер погода

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