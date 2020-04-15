СБУ: в Днепре задержана преступная группировка, работавшая под контролем российских спецслужб

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Днепре организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в разных регионах Украины.

По данным следствия, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минирований и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Как сообщает пресс-служба СБУ, по предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель Крыма, известный по прозвищу «Ариец».

Участники группировки координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями российских криминальных кругов России. Со своими российскими кураторами задержанные встречались на территории России, а также стран Евросоюза и Ближнего Востока, сообщает пресс-служба СБУ.

У участников преступной группировки изъято 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц.

Лидеры группировки содержатся под стражей без права внесения залога.

Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств, сообщает СБУ.