Бывшего председателя суда Минского района отправили в колонию на пять лет

Александра Хованского приговорили к 5 годам лишения свободы, информирует пресс-служба Верховного Суда.

Бывшего судью признали виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и в злоупотреблении служебными полномочиями. Его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Хованского задержали 14 июня 2017 года. Фигурант искал людей, которые нуждались в трудоустройстве, но работать в суде не собирались. Начисленные им зарплаты, премии, материальную помощь и прочие выплаты он присваивал себе.

С июня 2009 года по август 2016 года экс-судья незаконным образом завладел более чем 12,7 тыс. рублей главного управления юстиции облисполкома и не менее чем 9681 рублем Минского областного суда.