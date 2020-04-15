У активистки оппозиции Ольги Ковальковой арестовали автомобиль и счета

Судебные исполнители требуют от сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой единовременно оплатить штрафы за участие в акциях в поддержку независимости Беларуси.

Акции протеста против углубленной интеграции с Россией прошли в декабре 2019 года. Ковалькова была оштрафована на 2800 рублей, небольшую часть (170 рублей) ей удалось собрать на краудфандинговой платформе, часть она оплатила из своих средств.

«Я направила ходатайство о предоставлении рассрочки и не получила ответа. Возможностей обжаловать и по срокам уже нет, кроме того, по политическим решениям это нереально», — заявила БелаПАН активистка.

По словам Ковальковой, у нее заблокированы карточки, с которых сняты средства, в том числе зарплата в полном объеме, арестован, но пока не конфискован автомобиль, направлено письмо на работу. В целом оплачено около 30% штрафа (800 рублей), остается 2000 рублей. Отношение к политическим активистам в такой ситуации в целом более жесткое, «видно, что это приказ сверху» с целью давления, считает Ковалькова.

«Мы не нарушители. Это политические репрессии, которые затронули не только меня, но и всех, кто вышел на улицу в декабре 2019 года. В эти сложные времена государство должно дать возможность рассрочки, не оказывать давление на активистов и не отбирать у них последнее», — считает Ковалькова.

Она намерена поэтапно платить штрафы с зарплаты, а также ожидает большей солидарности от белорусов, в том числе с другими оштрафованными.