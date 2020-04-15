В Минске вторичная недвижимость подешевела, первичная — выросла в цене

Средневзвешенная цена на первичную недвижимость в Минске достигла 1404 долларов за квадратный метр, на вторичном рынке — 1 335 долларов, сообщили в Национальном кадастровом агентстве Госкомитета по имуществу.

Как уточнили специалисты, средняя цена годовалых квартир в первом квартале выросла на 6,2 % по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Стоимость недвижимости на вторичном рынке в январе — марте, напротив, уменьшилась на 0,8 %.

В марте 2020-го средняя цена на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на первичном рынке поднялась на 7 % (в долларовом выражении), на трехкомнатные — на 5 %. На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 2 %, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, наоборот, подешевели на 1,5–2,5 %.

Впрочем, в рублях рост цен отмечается на все типы квартир (15–20 % на первичном рынке, 6–10 % — на вторичном), так как с начала года курс доллара по отношению к рублю вырос на 20 %.

Стоимость недвижимости в первом квартале менялась и в областных центрах. Так, в Витебске и Могилеве средняя цена в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2 %. В рублях средняя цена квадратного метра увеличилась во всех пяти крупных городах Беларуси. Так, в Бресте — на 7 %, Витебске — на 5 %, Гродно — на 8 %, Могилеве — на 6 %. Лидером стал Гомель, где средняя цена в рублях подскочила на 10 %.