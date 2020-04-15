«Е-Доставка» увеличила минимальную сумму заказа

Для Минска, Гродно, Бреста, Могилева это 45 рублей, а для Гомеля, Витебска — 35, говорится на сайте доставки.

Ранее для того, чтобы в Минске товары привезли бесплатно на дом, нужно было сделать заказ на 25 и больше рублей. Во время пандемии коронавируса интерес к сервисам доставки продуктов и других товаров резко возрос.

Чтобы справиться с наплывом покупателей для жителей Минска 26 марта был запущен новый сервис «ХИТдоставка», ассортимент которого составили самые востребованные товары «Е-доставки». Минимальная сумма заказа там 35 рублей. Максимальное количество одного вида товара в заказе не может быть больше 5 штук. Оплатить заказ можно только онлайн.