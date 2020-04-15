Лукашенко понравилась социальная реклама ОНТ с лопнувшей бабушкой

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Государственный телеканал опубликовал в конце марта и середине апреля два социальных видео, в которых бабушка из-за коронавируса лопается, как воздушный шарик.

Главную роль в коротких видео сыграла 80-летняя актриса Минского театра киноактера Тамара Муженко. «Еврорадио» поговорило с ней о съемках. Актриса признается, что «взрывная» концовка в видео ее не смущает. О том, что будет в финале роликов, она знала еще на этапе съемки.

Муженко уточнила, что каждое такое видео проходит много согласований, а самый первый ролик, по ее словам, утвердил Александр Лукашенко:

«Я спросила у ребят, у режиссера, но они и сами не знают, будет ли следующий ролик. Это как утвердят. Первый ролик, где я с внучкой, утвердил сам Александр Григорьевич. Ему понравилось. А эти ролики, раз пустили в эфир, значит, наверное, есть разрешение от вышестоящих органов. Это ведь не пускается так просто. Но вы знаете, я в этих делах плохо разбираюсь».

Второе видео вызвало неоднозначную реакцию из-за фразы «Нам скоро всем пи...».
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Тэги: ОНТ социальная реклама Персона: Тамара Муженко Александр Лукашенко

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