16 апреля пройдет музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков

16 апреля с 10:00 до 20:00 пройдет музыкальный благотворительный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков — все собранные средства будут направлены на закупку средств защиты: лицевых щитков, специализированных масок с фильтрами, защитных костюмов.

К благотворительной акции «Нового радио» и Xiaomi присоединятся Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд, Vassel&Rooby, DJ MIKIS и другие.

Трансляция будет доступна на сайте dobrolive.by , youtube-канале Xiaomi Belarus , в социальной сети Вконтакте Xiaomi Беларусь комьюнити , Instagram @xiaomibelarus и twitch dobrolive_by .

Перечисления можно сделать следующим образом:

1. Через USSD-запрос при поддержке фонда «Добра»:

МТС *227*27# (после отправки во всплывающем окне вписать «1», спишется с лицевого счета абонента 2,04 рубля);

А1 *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать сумму 2 рубля; спишется 2,00 рубля);

life:) *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать 2 рубля; спишется 2,09 рубля).

2. ЕРИП/мобильный банк: с карт физических лиц, резидентов РБ (путь: благотворительность, общественные объединения -> Прочие общественные объединения -> Добра Местный фонд -> Пожертвование) либо по коду услуги 4483121

3. Для юридических лиц по телефону +37529 500 88 00 или email: info@fonddobra.by (для заключения договора напрямую с « Минский Хакерспейс »).