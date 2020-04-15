16 апреля пройдет музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков
16 апреля с 10:00 до 20:00 пройдет музыкальный благотворительный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков — все собранные средства будут направлены на закупку средств защиты: лицевых щитков, специализированных масок с фильтрами, защитных костюмов.
К благотворительной акции «Нового радио» и Xiaomi присоединятся Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд, Vassel&Rooby, DJ MIKIS и другие.
Трансляция будет доступна на сайте
Перечисления можно сделать следующим образом:
1. Через USSD-запрос при поддержке фонда «Добра»:
МТС *227*27# (после отправки во всплывающем окне вписать «1», спишется с лицевого счета абонента 2,04 рубля);
А1 *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать сумму 2 рубля; спишется 2,00 рубля);
life:) *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать 2 рубля; спишется 2,09 рубля).
2. ЕРИП/мобильный банк: с карт физических лиц, резидентов РБ (путь: благотворительность, общественные объединения -> Прочие общественные объединения -> Добра Местный фонд -> Пожертвование) либо по коду услуги 4483121
3. Для юридических лиц по телефону +37529 500 88 00 или email: