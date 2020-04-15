Путин предложил безвозмездно выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Правительство России должно безвозмездно выделить компаниям малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей средства на зарплаты сотрудникам на два месяца из расчета 150 евро на человека.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РБК .

Президент России пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. Он добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса. Правительство должно обеспечить условия, при которых бизнес мог бы подавать заявки на такую помощь уже с 1 мая.

По состоянию на 15 апреля, в России зафиксировали 24,5 тысячи зараженных коронавирусом и 198 смертей от него.