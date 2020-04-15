Ученые допустили необходимость карантина до 2022 года

Вспышки коронавируса могут продлиться до 2024 года. При этом неизвестно, производится ли от болезни длительный иммунитет.

Карантинные меры, пускай и периодические, могут понадобиться до 2022 года. К такому выводу пришли ученые Гарварда, смоделировав возможные варианты развития пандемии, пишет журнал Science .

Они пришли к выводу, что, возможно, потребуются эпизодические требования по социальной дистанции. На развитие эпидемии также будут влиять такие факторы как сезонность вируса и длительность иммунитета.

Чтобы побороть эпидемию Sars-Cov-1, понадобились временные ограничения. Теперь же новый вирус Sars-Cov-2, возможно, будет иметь сезонный характер как грипп.

Если ограничительные меры снижают уровень заразности вируса на 60%, то после ограничений до июля, новый пик можно ожидать уже осенью. Если вирус сезонный, то следующий пик стоит ожидать зимой после снятия ограничений по социальной дистанции. При условии, если социальная дистанция снижает его заразность на 60%.