Николай Козлов вышел на первое место в праймериз оппозиции

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В онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции приняло участие 1415 человек. На первое место вышел и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Онлайн-голосование на праймериз оппозиции стартовало 27 марта, первые результаты были опубликованы 2 апреля.

К вечеру 15 апреля за Козлова проголосовали 490 человек. На втором месте — председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич (479 голосов), на третьем — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова (446).

«Смена лидера в праймериз — показатель того, что не все предопределено и неизвестно, как будут голосовать люди и кто победит. Мы вошли в процедуру с неизвестным концом и готовы работать на единого кандидата», — заявил БелаПАН руководитель штаба по выбору единого кандидата от оппозиции, председатель Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игорь Борисов.

В то же время он признал, что интерес к праймериз уменьшился на фоне пандемии коронавируса. Пока невозможно проводить поездки по регионам и под вопросом проведение Конгресса демократических сил.
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Тэги: праймериз единый кандидат белорусская оппозиция ОГП Персона: Николай Козлов

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