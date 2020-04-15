«Белавиа» на несколько дней возобновит полеты в Италию

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Как сообщает авиакомпания на своей странице в Facebook, рейсы возобновят «с целью удовлетворения спроса пассажиров на перелеты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам».

«Белавиа» выполнит рейсы по следующим маршрутам:⠀

  • Минск — Рим: 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Минска в 09:45 — прибытие в Рим в 11:40 (время местное);
  • Рим — Минск: 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Рима в 12:40 — прибытие в Минск в 16:35;
  • Минск — Милан: 2 мая. Вылет из Минска в 10:15 — прибытие в Милан в 12:00;
  • Милан — Минск: 2 мая. Вылет из Милана в 12:50 — прибытие в Минск в 16:30.

Билеты уже доступны к продаже.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Италия

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