«Белавиа» на несколько дней возобновит полеты в Италию

Как сообщает авиакомпания на своей странице в Facebook, рейсы возобновят «с целью удовлетворения спроса пассажиров на перелеты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам».

«Белавиа» выполнит рейсы по следующим маршрутам:⠀

Минск — Рим: 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Минска в 09:45 — прибытие в Рим в 11:40 (время местное);

Рим — Минск: 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Рима в 12:40 — прибытие в Минск в 16:35;

Минск — Милан: 2 мая. Вылет из Минска в 10:15 — прибытие в Милан в 12:00;

Милан — Минск: 2 мая. Вылет из Милана в 12:50 — прибытие в Минск в 16:30.

Билеты уже доступны к продаже.