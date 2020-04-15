Беларусь получила более 10 тысяч тестов на коронавирус от Китая

Медицинская гуманитарная помощь прибыла в Минск 15 апреля, сообщили в Минздраве.

Полученные тест-системы направят на укрепление лабораторного потенциала Беларуси по диагностике нового коронавируса.

Прибывший гуманитарный груз — уже второй, направленный из Китая. Ранее, 1 апреля, в Беларусь доставили партию, включавшую более 2 тыс. тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.