Беларусь получила более 10 тысяч тестов на коронавирус от Китая

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Медицинская гуманитарная помощь прибыла в Минск 15 апреля, сообщили в Минздраве.

Полученные тест-системы направят на укрепление лабораторного потенциала Беларуси по диагностике нового коронавируса. 

Прибывший гуманитарный груз — уже второй, направленный из Китая. Ранее, 1 апреля, в Беларусь доставили партию, включавшую более 2 тыс. тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: гуманитарная помощь Беларусь-Китай коронавирус COVID-19

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