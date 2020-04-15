Телескоп за два года снял падение более сотни метеоритов на Луну

Метеоритную бомбардировку земного спутника фиксировал телескоп, установленный в Греции. Его оснастили двумя высокоскоростными камерами специально для исследовательского проекта NELIOTA.

Источник: Европейское космическое агентство

Главная задача телескопа состоит в отслеживании и фиксировании падения метеоритов на поверхность Луны. За два года наблюдений, телескоп зафиксировал и нанес на карту более сотни вспышек на видимой стороне Луны. Эту информацию опубликовали на сайте Европейского космического агентства.

Собранные в рамках проекта данные позволит оценить количество метеоритов, падающих на Землю.