Телескоп за два года снял падение более сотни метеоритов на Луну

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Метеоритную бомбардировку земного спутника фиксировал телескоп, установленный в Греции. Его оснастили двумя высокоскоростными камерами специально для исследовательского проекта NELIOTA.

Источник: Европейское космическое агентство

Главная задача телескопа состоит в отслеживании и фиксировании падения метеоритов на поверхность Луны. За два года наблюдений, телескоп зафиксировал и нанес на карту более сотни вспышек на видимой стороне Луны. Эту информацию опубликовали на сайте Европейского космического агентства.

Собранные в рамках проекта данные позволит оценить количество метеоритов, падающих на Землю.
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Тэги: космос Луна метеориты телескоп

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