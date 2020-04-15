Литва закрывает город рядом с Беларусью из-за коронавируса

/ Мир
Просмотров: 1159

Правительство Литвы приняло постановление о закрытии Неменчине с 7 часов утра 16 апреля.

На въездах установят три поста, остальные дороги будут перекрыты физически. Мэр Вильнюсского района Мария Рэкст надеется, что удастся справиться с ситуацией. «Сделаем все, чтобы пресечь распространение болезни, защитить жителей Неменчине и других мест», — сказала она, передает Delfi.

В городкие и соседних населенных пунктах с прошлой недели дезинфицируют общественные пространства и подъезды многоквартирных домов.

Жители смогут купить продукты питания, лекарства, другие необходимые товары. Лица, которые могут покидать населенный пункт, должны предъявить соответствующие документы или другие доказательства того, что им нужно выехать.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Литва Персона: Мария Рэкст Город: Вильнюс

Другие материалы на эту тему:

Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как перестать гладить козочек и вспомнить о людях

Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как перестать гладить козочек и вспомнить о людях

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

«Отложили в сторону все заказы». Антисептики и маски поставили на поток

«Отложили в сторону все заказы». Антисептики и маски поставили на поток

Наши на карантине. Швеция. «Можно уйти на больничный без справки от врача»

Наши на карантине. Швеция. «Можно уйти на больничный без справки от врача»