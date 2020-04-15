Литва закрывает город рядом с Беларусью из-за коронавируса

Правительство Литвы приняло постановление о закрытии Неменчине с 7 часов утра 16 апреля.

На въездах установят три поста, остальные дороги будут перекрыты физически. Мэр Вильнюсского района Мария Рэкст надеется, что удастся справиться с ситуацией. «Сделаем все, чтобы пресечь распространение болезни, защитить жителей Неменчине и других мест», — сказала она, передает Delfi .

В городкие и соседних населенных пунктах с прошлой недели дезинфицируют общественные пространства и подъезды многоквартирных домов.

Жители смогут купить продукты питания, лекарства, другие необходимые товары. Лица, которые могут покидать населенный пункт, должны предъявить соответствующие документы или другие доказательства того, что им нужно выехать.