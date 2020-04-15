У госпитализированного в Бресте ребенка подтвердили коронавирус

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Пациент поступил в приемное отделение Брестской детской областной больницы с подозрением на коронавирус.

До получения результата теста его поместили в бокс приемного отделения, сообщает «Буг-ТВ».

Когда медики получили положительный результат, 10 апреля, ребенка госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы.

Контакты 1-го уровня — сотрудники детской областной больницы — обследованы. У всех результат отрицательный.

По данным на 15 апреля, в Беларуси с начала вспышки зафиксировано 3728 случаев коронавируса, умерли 36 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 ребенок детская больница Персона: Мария Иванец Город: Брест

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