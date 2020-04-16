Ученые установили первого переносчика коронавируса человеку

Коронавирус мог перейти от летучих мышей человеку через бродячих собак, считают ученые Университета Оттавы в Канаде.

По мнению ученых собаки, поедающие летучих мышей, стали посредниками в распространении вируса. Так, попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку, говорится в работе, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution .

Об этом свидетельствует исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник SARS-CoV-2, коронавирус летучей мыши BatCoVRaTG13. Он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%.

У млекопитающих есть белок ZAP, который противостоит попаданию инфекции в организм. Однако он перестает работать, если организм атакует вирус, в котором мало так называемых сайтов CpG. Оказалось, что у ближайших родственников SARS-CoV-2 крайне мало их.

Ученые напомнили, что у большинства заболевших коронавирусом наблюдается расстройства желудка, а значит, вирус атакует ЖКТ.