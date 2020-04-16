Федерация футбола отложила старт женского чемпионата страны
Белорусская федерация футбола отложила «до дальнейшего уведомления» старт чемпионата страны среди женских команд, первый тур которого должен был пройти 16—18 апреля.
«Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19», — сообщила пресс-служба БФФ.
Лица, контактировавшие с возможными носителями коронавируса, в соответствии с решением правительства от 8 апреля должны находиться в самоизоляции.
Чемпионат среди мужских команд пока продолжается. 16—18 апреля пройдут матчи пятого тура.
Федерация хоккея объявила о досрочном окончании сбора национальной команды. Федерация гандбола объявила о продолжении мужского чемпионата страны в высшем дивизионе и о приостановке до 9 мая женского чемпионата в группе А. «Финалы четырех» Кубка Беларуси у мужчин и женщин отложены на неопределенный срок.