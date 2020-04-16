Фотофакт. Спецтехника проводит дезинфекцию тротуаров и дорог Минска 16.04.2020 / 07:23 / Общество Просмотров: 311 A- A+ Улицы обрабатывают раствором минимум два раза. Фото: t.me/ATN_BTRC Процедура с участием 127 машин проходит ежедневно с 22 часов до 7:30, уточнили в телеграм-канале АТН. Сюжет: COVID-19 Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: дезинфекция коронавирус COVID-19 Город: Минск Другие материалы на эту тему: Наши на карантине. ЮАР. «В бедных поселениях бывают стычки с властями» Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как перестать гладить козочек и вспомнить о людях Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий «Отложили в сторону все заказы». Антисептики и маски поставили на поток