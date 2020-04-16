Фотофакт. Спецтехника проводит дезинфекцию тротуаров и дорог Минска

/ Общество
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Улицы обрабатывают раствором минимум два раза.

Фото: t.me/ATN_BTRC

Процедура с участием 127 машин проходит ежедневно с 22 часов до 7:30, уточнили в телеграм-канале АТН.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: дезинфекция коронавирус COVID-19 Город: Минск

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