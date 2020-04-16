Минчанам будут отказывать в несрочных бытовых услугах

В организациях столичного ЖКХ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приняты профилактические меры.

Обязательный перечень видов услуг по заказам населения насчитывает 26 позиций. Несрочные работы в квартирах пока не выполняют, передает агентство «Минск-Новости» .

«При поступлении заявки в ЖЭУ (ЖЭС) определяется, относится ли она к аварийным, — объясняет заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. — Допустим, человек находится дома на самоизоляции, решает воспользоваться такой возможностью, чтобы поменять старый нормально работающий полотенцесушитель, унитаз или смеситель на новый и подает соответствующую заявку. В ней будет отказано. В то же время работы по аварийным заявкам выполняются в обычном режиме. Речь идет не только о явных случаях, как, например, порыв трубопровода, залитие квартиры, засор канализации, отключение электроснабжения. Если протекает кран, сливной бачок унитаза, сифон под раковиной, не работает запорная арматура на стояке или выявлена другая неисправность, которая препятствует бесперебойному и качественному оказанию жилищно-коммунальных услуг, — это повод для оперативного реагирования с выходом на место».

Не изменился и порядок реагирования на жалобы, связанные с шумом в квартирах в позднее время, но могут возникнуть некоторые нюансы.

«Если эти требования нарушаются, следует обращаться в милицию, — обращает внимание Кремез. — Сотрудники РУВД прибудут, зафиксируют факт наличия шума, его характер и передадут рапорт в ЖЭУ для разбирательства. Работники жилищной службы могут действовать по двум сценариям. Первый — с выходом на место, чтобы пообщаться с заявителем, возможным нарушителем, соседями. Но, как показывает практика, не всегда удается застать дома нужных людей или они не открывают дверь. В нынешней ситуации жители в прямом и переносном смысле стали более закрытыми. Поэтому предпочтителен второй вариант — участникам, возможным свидетелям конфликта направляют повестку о необходимости прийти в назначенное время в ЖЭУ для дачи показаний и составления протокола об административном правонарушении либо протокола опроса. Решение выносит суд».