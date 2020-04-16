Fox News: первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории, а не на рынке морепродуктов

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Коронавирус SARS-CoV-2 мог начать свое распространение из лаборатории института вирусологии в Ухане, а не с рынка морепродуктов, как считалось ранее. Такую информацию со ссылкой на источники в правительстве США приводит Fox News.

Изначально утверждалось, что первым человеком, у кого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала на рынке креветками. А источником заражения стали летучие мыши.

Но несколько знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы собеседников телеканала Fox News заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

Вирус был не «биологическим оружием», а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении и борьбе с вирусами.

«Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — заявил Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Китай Персона: Майк Помпео Город: Ухань

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