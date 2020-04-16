Украина установила антирекорд по заражениям коронавирусом

За сутки выявили 397 новых случаев коронавируса, количество инфицированных выросло до 4161.

По состоянию на утро 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев инфицирования — это новый антирекорд, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По числу выявленных случаев заражения коронавирусом лидируют Черновицкая область (662 случая), Киев (644), Ивано-Франковская область (401), Тернопольская область (333) и Винницкая область (279).

Как минимум до 24 апреля в Украине введен карантин и чрезвычайная ситуация. С 6 апреля карантинный режим усилен.