Украина установила антирекорд по заражениям коронавирусом

/ Мир
Просмотров: 1605

За сутки выявили 397 новых случаев коронавируса, количество инфицированных выросло до 4161.

По состоянию на утро 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев инфицирования — это новый антирекорд, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По числу выявленных случаев заражения коронавирусом лидируют Черновицкая область (662 случая), Киев (644), Ивано-Франковская область (401), Тернопольская область (333) и Винницкая область (279).

Как минимум до 24 апреля в Украине введен карантин и чрезвычайная ситуация. С 6 апреля карантинный режим усилен.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. ВОЗ уехал, а телега недоверия на том же месте

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. ВОЗ уехал, а телега недоверия на том же месте

Наши на карантине. ЮАР. «В бедных поселениях бывают стычки с властями»

Наши на карантине. ЮАР. «В бедных поселениях бывают стычки с властями»

Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как перестать гладить козочек и вспомнить о людях

Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как перестать гладить козочек и вспомнить о людях

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий