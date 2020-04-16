Жители штата Мичиган устроили акцию протеста против режима самоизоляции

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В столице штата Лансинге тысячи демонстрантов на автомобилях заблокировали движение и постоянно сигналили.

Как сообщает CNN, участники акции скандировали «Заприте ее!» в знак протеста против введенных губернатором штата Гретхен Уитмер мер против коронавируса.

«У меня небольшой бизнес, и (губернатор) закрыла меня… Я работаю в Ford Motor Company, и это закрылось. Я понимаю, насколько важен этот вирус, но теперь мы закрыли слишком много вещей», — заявил один из протестующих.

Акция была организована Консервативной коалицией Мичигана, которая поддерживает Республиканскую партию.

Меры социального дистанцирования в Мичигане являются одними из самых жестких в США. В штате выявлено более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, более двух тысяч умерли.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: США акция протеста коронавирус COVID-19 Город: Лансинг

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