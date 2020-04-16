Жители штата Мичиган устроили акцию протеста против режима самоизоляции
В столице штата Лансинге тысячи демонстрантов на автомобилях заблокировали движение и постоянно сигналили.
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«У меня небольшой бизнес, и (губернатор) закрыла меня… Я работаю в Ford Motor Company, и это закрылось. Я понимаю, насколько важен этот вирус, но теперь мы закрыли слишком много вещей», — заявил один из протестующих.
Акция была организована Консервативной коалицией Мичигана, которая поддерживает Республиканскую партию.
Меры социального дистанцирования в Мичигане являются одними из самых жестких в США. В штате выявлено более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, более двух тысяч умерли.