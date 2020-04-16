Сегодня будут названы победители фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm

Жюри Девятого международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm определило претендентов на победу. В шорт-лист «Сезона (не)обычных историй» вошли 10 работ. Имена обладателей Гран-при и призовых мест станут известны 16 апреля.

В этом году на фестиваль было подано около 800 заявок. Помимо авторов из Беларуси, в конкурсе приняли участие кинематографисты из 75 стран — Бангладеш, Бразилии, Индии, Испании, Италии, Малави, Пакистана, России, США, Украины, Франции и других. Как и в прошлых сезонах, обязательных условий для участия в конкурсе было всего два — снять фильм на смартфон продолжительностью не больше 10 минут.

В состав профессионального жюри VOKA Smartfilm-2020 вошли семь экспертов: киновед, директор программы игрового кинофестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, координатор Национального конкурса фестиваля «Лiстапад» Николай Лавренюк, директор кинофестиваля «Паўночнае ззянне» Воля Чайковская, продюсер Леонид Калитеня, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий, а также режиссер Анастасия Мирошниченко.

По итогам уобсуждения, которое длилось около десяти часов и проходило в онлайн-формате, жюри составило шорт-лист:

«Как в Голливуде» (Алексей Черныш, Беларусь);

(Алексей Черныш, Беларусь); «Не твое дело» (Анастасия Бойко, Беларусь);

(Анастасия Бойко, Беларусь); «Последний лайк доктору Шперлингу» (Денис Зосик, Беларусь);

(Денис Зосик, Беларусь); «86» (Николай Симончик, Беларусь);

(Николай Симончик, Беларусь); «Невольник Жести» и «Ультракороткие истории» (Юрий Семашко, Беларусь);

и (Юрий Семашко, Беларусь); «The Attraction» (Antoine Le Gallo, Франция);

(Antoine Le Gallo, Франция); «Green Home» (Валерий Гриша, Украина);

(Валерий Гриша, Украина); «Classico War in Iraq» (Jubrail Abubaker, Ирак);

(Jubrail Abubaker, Ирак); «The Wall» (автор Teymour Ghaderi, режиссер Farideh Naderi, Иран);

(автор Teymour Ghaderi, режиссер Farideh Naderi, Иран); «El Comienzo» (Javier Callejon, Испания).

«Еще пару лет назад кино, которое снимали на камеру мобильного телефона, было уделом любителей. Но сегодня такая съемка уже активно применяется в киноиндустрии. И когда работы профессионалов и непрофессионалов смешиваются в одной конкурсной программе, задача жюри очень усложняется. Было непросто подбирать ключи для оценки, выставлять какую-то шкалу. Но мне нравится, что организаторы фестиваля сами создают правила игры, задавая тему «Сезон (не)обычных историй». Технические моменты вторичны. Вот почему работы белорусских авторов мне показались самыми интересными: их создатели действительно пытались рассказывать (не)обычные истории, как того требовали условия. Зарубежные работы соответствовали техническому формату, а вот содержанию нынешнего фестиваля — не всегда», — отметил после обсуждения Игорь Сукманов.

«Большое количество поданных заявок затрудняло наш выбор, но облегчало поиск качественных работ — на общем фоне они сильно выделялись, — добавила Воля Чайковская. — В шорт-лист попали фильмы, которые мы очень долго обсуждали. За некоторые бились и боролись, пытаясь сделать список разнообразным — по темам, стилям, авторам, что необходимо. И это связано именно с тем, что каждый из членов жюри руководствовался своими критериями. Для меня важно, чтобы я могла вовлекаться в историю. Технические параметры менее значимы, чем аутентичность и искренность авторского высказывания. Лично мне также хотелось видеть и слышать больше женских голосов. Но, конечно, главный критерий — наличие смыслов. Зритель должен видеть не просто видео с мобильного телефона, а именно кино с определенной идеей».

Участники, чьи фильмы жюри включило в свой шорт-лист, теперь будут претендовать на победу в фестивале. Имена обладателей Гран-при и призов за первое, второе и третье места станут известны 16 апреля.

«Я доволен тем, как прошло обсуждение жюри: получилась очень интересная и горячая дискуссия, в результате которой мы определили лучшие работы, достойные наград фестиваля, — отметил Николай Лавренюк. — Как правило, участники, которые присылают свои фильмы на VOKA Smartfilm, делают первые шаги в кино. Фестиваль очень важен для белорусской кинокультуры — многие авторы проходят через его школу. Мне нравится концепция нынешнего кинофорума — «Сезон (не)обычных историй»: в ее рамках режиссеры могут найти в повседневности что-то необычное и показать зрителям «обыкновенное чудо». С точки зрения технологий мобильный телефон сегодня запросто может быть инструментом создания профессионального кино. Но для меня главное, чтобы в фильме был авторский подход, — то, как человек мыслит, чувствует, передает свое видение мира».