Несовершеннолетним распространителям наркотиков и осужденным за коррупцию могут скостить год по амнистии

В Беларуси подготовлен проект закона об амнистии, приуроченной к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Речь об этом законопроекте велась 16 апреля на совещании у президента.

Как отметил Александр Лукашенко, в число лиц, подпадающих под амнистию, включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию.

«Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год», — сказал глава государства.

Также прорабатывается вопрос о возможности помилования тех представителей молодежи, кто отбывает наказание впервые.

При этом Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления.

«Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам, получавшим легкие деньги. «Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства», — сказал глава государства.