Фотофакт. «Милавица» показала коллекцию посткризисного белья

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«Милавица» провела первый в своей истории онлайн-показ перспективной коллекции женского белья сезона весна-лето 2021 года.

Как отметил перед началом показа генеральный директор СП ЗАО «Милавица» Михаил Ющенко, пандемия коронавируса сказалась и на работе белорусского предприятия — многие магазины партнеров сейчас закрыты, поэтому запланированные ранее поставки несколько сдвигаются во времени. «Но жизнь продолжается, и совершенно очевидно, что коронавирус вскоре уйдет и заберет с собой порожденный им экономический кризис. По этой причине “Милавица” решила не останавливать разработку перспективной коллекции и показала, какое белье женщины будут носить после кризиса», — отметил Михаил Ющенко.

Показ прошел в режиме онлайн, а модели дефилировали в защитных масках.

По словам главного художника СП ЗАО «Милавица» Надежды Пласконной, разработка коллекции белья сезона весна-лето 2021 года велась с учетом той ситуации, в которой сегодня существует мир, и в которой он будет существовать уже после кризиса.

Дизайнеры и маркетологи исходили из того, что к посткризисному периоду должен сработать так называемый отложенный спрос, но покупатель в любом случае будет уже не таким щедрым. Поэтому коллекция была сокращена приблизительно на 30%.

Всего «Милавица» представила своим партнерам 150 новых моделей белья.
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Тэги: Милавица женское белье Персона: Михаил Ющенко Надежда Пласконная

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