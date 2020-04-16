Правительство разрешило предприятиям не начислять амортизацию основных средств

В комментарии решения Совмина говорится, что оно принято «в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире».

Согласно документу организации и ИП вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 года по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.

Белорусское правительство в кризисные годы регулярно позволяет предприятиям не начислять амортизацию. Ранее такие решения принимались в 2009 и 2010 годах (после мирового кризиса 2008 года), а также в 2015—2016 годах (после валютного кризиса 2014-го).

«Предоставление права предприятиям не начислять амортизацию — это попытка снизить на бумаге себестоимость и издержки предприятий и, как следствие, увеличить прибыль», — прокомментировал БелаПАН решение Совмина профильный эксперт, знакомый с финансовым положением белорусских предприятий.

Такая практика, добавил он, не соответствует международным стандартам финансовой отчетности. «Основные средства используются и, соответственно, амортизация должна начисляться всегда. Предоставление права не начислять амортизацию — это попытка сделать финансовую отчетность белорусских компаний лучше, по национальным стандартам она станет красивее», — подчеркнул собеседник.

По его словам, благодаря тому, что на бумаге прибыль предприятий из-за бухгалтерских манипуляция вырастет, субъекты хозяйствования должны будут уплатить больше налогов. «Плюс для предприятий, которые примут решение не начислять амортизацию, будет только в том, что их финансовое положение на бумаге улучшиться и можно будет отрапортовать об увеличении прибыли. Других плюсов для предприятий от использования этой практики нет — скорее наоборот. Из-за неначисления амортизации произойдет искажение финансовой отчетности предприятий и отчетность по национальным стандартам не будет отражать реальное финансовое положение компании», — пояснил эксперт.