Следственный комитет завершил расследование дела Виктории Аверьяновой

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Интэкс» Виктории Аверьяновой — дочери известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова.

Виктория Аверьянова. Фото director.by

Как сообщает Следственный комитет, установлено, что компанией «Интэкс» с 2009 по 2015 год не уплачены в бюджет налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей.

Компания «Интэкс» управляла одним из популярных минских развлекательных заведений — Madison Royal Club.

Как установило следствие, Аверьянова давала работниками указания изымать из кассовых аппаратов часть денежных средств, при этом в сами аппараты вносились заведомо ложные сведения о поступившей выручке.

В декабре 2018 года Виктория Аверьянова была объявлена в розыск. В сентябре 2019 года Аверьянова была задержана в Москве и в декабре того же года экстрадирована в Беларусь.

Аверьяновой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК — уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, обвиняемым по этому же делу проходит и отец Виктории Аверьяновой — Юрий Аверьянов. Он давно покинул пределы Беларуси и, по данным Следственного комитета, сейчас находится в Германии.

Юрий Аверьянов — один из первых белорусских долларовых миллионеров. Его основными активами являются компании «Интэкс», «Ростэм» и «Торговый мир — «Кольцо».