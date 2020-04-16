Около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время посещения СП «ЗАО «Милавица».

«Около 27 крупных предприятий переориентировались и занимаются выпуском медицинских масок, в рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено около 70 небольших частных предприятий», — цитирует Петришенко пресс-служба правительства.

По его словам, 14 апреля в адрес РУП «Белфармация» и УП «Белмедтехника» отгружено около 1 млн масок. «Но потребность у людей — где-то 2-3 млн масок, и мы должны ее удовлетворить, особенно в таком большом городе, как Минск. Поэтому сейчас смотрим, чтобы все предприятия, которые имеют швейные производства, активно включились в пошив масок», — пояснил вице-премьер.

Помимо этого, по его словам, некоторые предприятия легкой промышленности шьют востребованную сейчас спецодежду — халаты, бахилы и шапочки. Среди них «Элема», «Коминтерн», а также предприятия департамента исполнения наказаний МВД. Некоторые организаций также наладили производство защитных экранов для врачей.