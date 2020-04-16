В Минске отложили чемпионат Европы по фехтованию

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске с 16 по 21 июня, переносится на более поздний срок, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма.

«Мы получили письмо президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, где сообщается о решении FIE об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь», — пояснил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко.

Планировалось, что в Минск приедут все сильнейшие спортсмены континента, чтобы разыграть 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях.

По словам Шичко, ведутся переговоры с Европейской конфедерацией фехтования (EFC) о возможных сроках проведения чемпионата Европы.

В Беларуси прерваны либо отменены многие внутренние соревнования. В то же время продолжаются чемпионаты по футболу и гандболу среди мужских команд.