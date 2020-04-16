Cоглашение с ЕС предусматривает вариант с получением визы за два дня

Текст соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ предусматривает сбор 35 евро за рассмотрение ходатайства о выдаче визы в течение 10 дней (в особых случаях — до 30 дней) и 70 евро в случае, если заявитель просит принять решение в течение двух дней, а консульское учреждение согласно на такой вариант. Это время может быть сокращено в срочных случаях.

Заявители могут подавать ходатайства непосредственно в консульства, где это возможно, либо обращаться по вопросам выдачи виз к поставщикам таких услуг, стоимость которых не должна превышать 30 евро.

Предусмотрено и бесплатное продление срока действия визы в исключительных ситуациях.