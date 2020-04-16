Cоглашение с ЕС предусматривает вариант с получением визы за два дня
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Текст соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Документ
Заявители могут подавать ходатайства непосредственно в консульства, где это возможно, либо обращаться по вопросам выдачи виз к поставщикам таких услуг, стоимость которых не должна превышать 30 евро.
Предусмотрено и бесплатное продление срока действия визы в исключительных ситуациях.