Cоглашение с ЕС предусматривает вариант с получением визы за два дня

/ Беларусь-ЕС
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Текст соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ предусматривает сбор 35 евро за рассмотрение ходатайства о выдаче визы в течение 10 дней (в особых случаях — до 30 дней) и 70 евро в случае, если заявитель просит принять решение в течение двух дней, а консульское учреждение согласно на такой вариант. Это время может быть сокращено в срочных случаях.

Заявители могут подавать ходатайства непосредственно в консульства, где это возможно, либо обращаться по вопросам выдачи виз к поставщикам таких услуг, стоимость которых не должна превышать 30 евро.

Предусмотрено и бесплатное продление срока действия визы в исключительных ситуациях.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС шенгенские визы

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