В минских ЖЭУ создали аварийные бригады

В состав спецбригад вошли рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, а также работники, выполняющие текущий ремонт.

В рабочее время ЖЭУ они привлекаются к неотложным работам по устранению неполадок в сетях электро-, водоснабжения и водоотведения в случаях большой нагрузки на городскую аварийную службу. Кроме того, организовано дежурство, в том числе в выходные дни, специалистов контрольно-измерительных приборов, сообщает minsknews.by .

«Это одна из мер, принятых для обеспечения бесперебойной эксплуатации жилфонда в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Работаем в таком режиме почти две недели», — отметил заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез.