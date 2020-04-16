Лукашенко отказал в снисхождении к закоренелым сбытчикам наркотиков

Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента, заявил Александр Лукашенко 16 апреля на совещании по вопросам амнистии и помилования.

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Лукашенко подчеркнул, что «не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги», а речь может идти «лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства».

«Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления, — пояснил Лукашенко. — Если родственники за него или прежде всего родители поручаются, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность сможем предоставить шанс начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними. И не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики — естественно, место будет их там (в заключении. — ред.) на долгую перспективу».

По словам главы государства, комиссии по помилованию предстоит «тщательно изучить ходатайство каждого претендента на помилование», в частности разобраться, «каково его отношение к содеянному, чем живет, какие у этого человека планы».

Лукашенко подчеркнул, что окончательные решения по прошениям о помиловании придется принимать ему, но ответственность за эти предложения «будут нести все по вертикали, кто будет их вносить». «Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения, нам нечего разгружаться, — заявил он. — У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более, мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие "Матерей 328"».