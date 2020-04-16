Правозащитники признали Филиппа Шаврова политзаключенным

Правозащитное сообщество Беларуси потребовало немедленно прекратить уголовное преследование активиста зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Филиппа Шаврова.

Документ подписали ликвидированный властями правозащитный центр «Весна»; общественные объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусская ассоциация журналистов», «Белорусский ПЭН-центр»; правозащитные учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью», «Центр правовой трансформации Lawtrend», Human Constanta, а также инициативная группа «Идентичность и право».

Шавров был задержан 19 января 2020 года после того, как сам явился в милицию и признался в разукрашивании памятника Пушкину в Минске. Согласно обвинению, он «нанес краской изображение бело-красно-белого флага на гранитную часть памятного знака погибшим сотрудникам МВД, раскрасил в красный цвет руки памятника Пушкину, нанес надпись "1937" на заборе насосной станции в поселке Боровляны».

Активист сказал, что таким образом пытался выразить свое мнение относительно шедших в конце 2019 года процессов «углубленной интеграции» России и Беларуси. Такие формы выражения мнения, считают правозащитники, «подпадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеют ничего общего с указанными в процессуальном документе Следственного комитета мотивами».