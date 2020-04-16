Правозащитники признали Филиппа Шаврова политзаключенным
Правозащитное сообщество Беларуси потребовало немедленно прекратить уголовное преследование активиста зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Филиппа Шаврова.
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Шавров был задержан 19 января 2020 года после того, как сам явился в милицию и признался в разукрашивании памятника Пушкину в Минске. Согласно обвинению, он «нанес краской изображение бело-красно-белого флага на гранитную часть памятного знака погибшим сотрудникам МВД, раскрасил в красный цвет руки памятника Пушкину, нанес надпись "1937" на заборе насосной станции в поселке Боровляны».
Активист сказал, что таким образом пытался выразить свое мнение относительно шедших в конце 2019 года процессов «углубленной интеграции» России и Беларуси. Такие формы выражения мнения, считают правозащитники, «подпадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеют ничего общего с указанными в процессуальном документе Следственного комитета мотивами».