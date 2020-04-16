Доллар вновь перешел к росту на торгах в Беларуси

До этого американская валюта дешевела одиннадцать торгов подряд на Белорусской валютно-фондовой бирже.

По итогам торгов 16 апреля курс американской валюты вырос на 0,81 копейки, или на 0,33%, и составил 2,4587 рубля.

Курс евро снизился на 0,90 копейки (0,34%) и составил 2,6742 рубля.

Курс российского рубля снизился на 2,87 копейки (0,86%) до 3,3922 белорусского рубля за 100 российских.

Нацбанк констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.