Новый Reserved займет два этажа в минском ТРЦ Palazzo

Польская LPP Group осенью откроет флагманские магазины Reserved и Mohito, сообщается в пресс-релизе компании.

Раньше магазины бренда работали в Минске по франшизе, но были закрыты осенью. Сейчас компания будет развивать в столице собственную сеть.

Новый Reserved займет более 2500 квадратных метров, под бренд Mohito выделено более 600.

LPP Group представлена такими брендами как Reserved, Mohito, Sinsay, House и Cropp. Всего сеть насчитывает более 1700 магазинов в 25 странах Европы, Азии и Ближнего Востока.