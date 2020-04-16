Новый Reserved займет два этажа в минском ТРЦ Palazzo

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Польская LPP Group осенью откроет флагманские магазины Reserved и Mohito, сообщается в пресс-релизе компании.

Раньше магазины бренда работали в Минске по франшизе, но были закрыты осенью. Сейчас компания будет развивать в столице собственную сеть.

Новый Reserved займет более 2500 квадратных метров, под бренд Mohito выделено более 600.

LPP Group представлена такими брендами как Reserved, Mohito, Sinsay, House и Cropp. Всего сеть насчитывает более 1700 магазинов в 25 странах Европы, Азии и Ближнего Востока.
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Тэги: Palazzo LPP Group Reserved Беларусь-Польша Город: Минск

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